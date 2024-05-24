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Расследование гибели президента Ирана: были ли следы пуль в корпусе вертолета
24.05.2024 09:00 Алина Груднева

Расследование гибели президента Ирана: были ли следы пуль в корпусе вертолета

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси не подвергался обстрелу перед крушением.

Об этом сообщили в генштабе ВС Ирана.

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Уточняется, что в корпусе вертолета следов пуль не выявлено. Воздушное судно загорелось после столкновения с землей.

Вертолет не отклонялся от заданного маршрута, а пилот сумел за несколько минут до крушения связаться с пилотами двух других вертолетов.

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