



Расследование гибели президента Ирана: были ли следы пуль в корпусе вертолета

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси не подвергался обстрелу перед крушением.



Об этом сообщили в генштабе ВС Ирана.



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Уточняется, что в корпусе вертолета следов пуль не выявлено. Воздушное судно загорелось после столкновения с землей.



Вертолет не отклонялся от заданного маршрута, а пилот сумел за несколько минут до крушения связаться с пилотами двух других вертолетов.