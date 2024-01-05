



“Ранена знаковая особа”: глава ГУР Украины раскрыл детали операции в России

Украинские разведчики в Белгородской области в ходе операции нанесли потери российским военным убитыми и ранеными.



Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



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"Не раскрывая подробностей, могу сказать, что один из очень тяжело раненых был достаточно знаковой особой. Сразу же запросили вертолет для его эвакуации прямо на месте", - отметил он.



По словам Буданова, для украинской разведки эта операция в Белгородской области была вполне "обычной".



"Опять же возвращаюсь к тому, что я сказал - у нас открыта война, и нечему удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя. Что, в конце концов, и происходит", - добавил он.