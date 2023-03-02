



Пять друзов похитили и избили палестинцев

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции ШАБАКа и полиции в последние месяцы были арестованы пять жителей Ярки, которые похитили под дулом пистолета трех палестинцев.



Это произошло в отместку за то, что палестинские террористы похитили в тело друзского юноши Тирана Перо, жителя Далият аль-Кармель. Сегодня было предъявлено обвинение жителям Ярки.



После расследования ШАБАКа и ЯМАР Прибрежного округа в отношении пятерых - Али Аталлаха (20), Карима Аталлаха (23), Валь Аталлаха (21) и еще двух молодых людей, были предъявлены обвининения.



Выяснилось, что в ноябре 2022 года, после публикации новости о похищении Тирана Перо, они решили отомстить. С этой целью они прибыли 24 ноября поздно вечером в комплекс, где проживают палестинские рабочие в Ярке, и под дулом пистолета похитили трех палестинских жителей Дженина.



Пятеро увезли палестинцев в укрытое место в багажнике автомобиля, заставили их связаться по телефону с членами семьи и сообщить о похищении, жестоко избили их до крови, при этом заявив жертвам, что нападение было совершено в связи с тем, что они палестинцы, и в качестве мести за похищение Тирана. Через некоторое время обвиняемые отпустили жертв в близлежащем районе. Палестинцам потребовалась медицинская помощь.



Срок задержания друзов время от времени продлевался, и сегодня - по завершении расследования - прокуратура Хайфы подала в окружной суд обвинительные заключения против участников преступления за серьезные нарушения в сфере безопасности. ШАБАК и полиция заявили, что "они будут продолжать действовать решительно и использовать все доступные им средства, чтобы привлечь к ответственности тех, кто берет закон в свои руки".