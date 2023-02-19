



Пьяный россиянин устроил стриптиз в аэропорту – видео

Неадекватный пассажир разгуливал полуголым на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Домодедово. Скандал произошел утром в воскресенье, 19 февраля, перед вылетом рейса в Казань, сообщили российские СМИ.



По словам очевидцев, возмутитель спокойствия громко разговаривал и нецензурно выражался во время инструктажа бортпроводников на борту лайнера S7 1051. Один из пассажиров попросил стюардесс разобраться с хулиганом.



Дебошира высадили из самолета и сняли с рейса. Но он продолжил хулиганить на взлетно-посадочной полосе – начал срывать с себя одежду и полуголым бросился бежать, невзирая на сильную метель.



В середине января самолет “Аэрофлота” из Москвы в Гоа экстренно посадили в Узбекистане из-за пьяного дебошира из России на борту, а на рейсе из Бангкока в Москву произошла потасовка.