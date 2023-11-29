



Птичий грипп убил сотни фламинго в Аргентине

Вспышка птичьего гриппа привела к гибели 220 фламинго на северо-западе Аргентины, подтвердили официальные лица.



Погибшие птицы относятся к виду фламинго Джеймса (Phoenicoparrus jamesi), который обитает на больших высотах в Аргентине, Боливии, Чили и Перу.



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Штамм H5N1 вируса птичьего гриппа, распространяющийся в настоящее время по Южной Америке, может заразить целую стаю в течение нескольких дней.



Он также может передаваться людям и другим млекопитающим через помет и слюну.



Фламинго Джеймса, также известный как пуна-фламинго, отнесен Международным союзом охраны природы (МСОП) к категории "почти под угрозой исчезновения".



