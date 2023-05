Против Роджера Уотерса возбуждено дело о подстрекательстве из-за костюма наци

Полиция Германии возбудила уголовное дело в отношении Роджера Уотерса, бывшего солиста Pink Floyd, после того, как он появился в нацистском костюме во время концерта в Берлине в начале мая.



“Считается, что контекст одежды способен одобрять, прославлять или оправдывать насильственное правление нацистского режима таким образом, который оскорбляет достоинство жертв и тем самым нарушает общественный порядок”, – заявил старший инспектор полиции Мартин Хальвег.



В Германии действуют строгие законы против разжигания расовой ненависти, реакции на нацистское прошлое страны.



Иногда Уотерс надевает униформу, напоминающую одежду СС, с длинной черной курткой, черными перчатками и красной повязкой на руке, и символически стреляет из пистолета в толпу во время выступлений. Сообщается, что он сделал это на концерте 17 мая в Берлине.



Уотерс, лидер движения за бойкот Израиля, также вызвал возмущение, проецируя имя Анны Франк на недавних концертах, чтобы провести сравнение между Израилем и нацистской Германией. Такие сравнения считаются антисемитскими в соответствии с широко используемым определением антисемитизма IHRA.

Во время своего нынешнего турне Уотерс смешивает Франк с палестинской журналисткой “Аль-Джазиры” Ширин Абу Акле в экранных проекциях. Во время недавних шоу Уотерс также прикрепил звезду Давида к надувной свинье.



Недавно Уотерс дал концерты в Берлине и Мюнхене, а в воскресенье должен выступить во Франкфурте. Еврейская община Франкфурта организовала акцию протеста против спектакля. Муниципальное правительство Франкфурта и мэр Мюнхена безуспешно пытались помешать Уотерсу выступать в своих городах.



Уотерс также планирует выступить на серии концертов в Великобритании, начиная со следующей недели. Он появится в Бирмингеме, Глазго, Лондоне и Манчестере. Еврейский представительный совет Большого Манчестера и региона заявил, что Уотерс “является синонимом распространения глубоко тревожных политических взглядов, которые касаются еврейских и других общин”.



“Позволение Уотерсу выступать рискует подорвать сплоченность общества из-за возможности увеличения числа преступлений на почве ненависти, направленных против евреев”, – заявил совет в среду.



Член британского парламента Кристиан Уэйкфорд призвал манчестерскую AO Arena отменить выступление Уотерса из-за его “гнусных комментариев в адрес еврейской общины, когда его выступления использовались для дегуманизации еврейского народа, распространения теорий заговора и пропаганды антисемитизма”.



В воскресном посте на Facebook, написанном во время его пребывания в Мюнхене, Уотерс удвоил свою антиизраильскую риторику и снова сравнил

“Тиранический расистский режим – это Государство Израиль”, – сказал Уотерс, сравнив обращение еврейского государства с палестинцами с Холокостом.

Он обвинил “израильское лобби” в попытках отменить его шоу.



“Мне жаль, что вам приходится жить с ложью, которой нас всех кормят сильные мира сего”, – написал он своим поклонникам.





Roger Waters also came out dressed in facist SS style garb, and pretended to fire a rifle. Imagine doing this in Germany. Horrific. pic.twitter.com/u65I3Y1azX