



Протесты в Тель-Авиве и Хайфе: первые данные об арестах

Вечером, 1 апреля, полиция арестовала троих 19-летних жителей Тель-Авива, присутствовавших на демонстрации на улице Каплан.



По словам правоохранителей, в ходе обысков у них обнаружили оружие и перцовый баллончик. Задержанных отправили на допрос.



Между тем, в Хайфе демонстранта задержали по подозрению в нападении на полицейского и нарушении порядка во время акции протеста.

שלושה תושבי תל אביב כבני 19 שנכחו בהפגנה בקפלן נעצרו כשברשותם כלי תקיפה וגז פלפל • מפגין נעצר בחשד לתקיפת שוטר והפרת הסדר במרכז חורב בחיפה | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/seflcJeHck@daniel_elazar @CBeyar

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/RcRxGLNSiY — כאן חדשות (@kann_news) April 1, 2023

Уточняется, что в районе проведения мероприятия были замечены палестинские флаги.