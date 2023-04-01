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Протесты в Тель-Авиве и Хайфе: первые данные об арестах
01.04.2023 20:36 Алина Груднева

Протесты в Тель-Авиве и Хайфе: первые данные об арестах

Вечером, 1 апреля, полиция арестовала троих 19-летних жителей Тель-Авива, присутствовавших на демонстрации на улице Каплан.

По словам правоохранителей, в ходе обысков у них обнаружили оружие и перцовый баллончик. Задержанных отправили на допрос.

Между тем, в Хайфе демонстранта задержали по подозрению в нападении на полицейского и нарушении порядка во время акции протеста.


Уточняется, что в районе проведения мероприятия были замечены палестинские флаги.
 

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