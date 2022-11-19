



Пропавшего астронома нашли мертвым рядом с космическим телескопом в Чили

Тело пропавшего в сентябре британского астронома Томаса Марша обнаружила полиция. 60-летний профессор Йоркского университета, работал в обсерватории Ла-Силла неподалеку от пустыни Атакама в чилийском городе Кокимбо, сообщает Futurism.com



Поиски, начавшиеся вскоре после исчезновения Марша в середине сентября, были расширены после того, как неподалеку была найдена его одежда и мобильный телефон. Приблизительно через 55 дней после его исчезновения власти обнаружили тело Марша, раздетое по пояс, "в непосредственной близости" от обсерватории.



Астроном четыре дня находился в Ла-Силле, принадлежащей Европейской космической обсерватории и являющийся домом для передового телескопа New Technology Telescope. Здесь размещается 18 телескопов. Расположение на высоте около 2400 метров над уровнем моря особенно усложняло поиски Марша, поскольку это труднодоступная предгорная местность в южной части пустыни Атакама, самого сухого региона в мире.



Пока не сообщается о причинах смерти и непонятно, что произошло в последние часы жизни Марша и стало причиной его смерти. Одна из основных версий следствия состоит в том, что он просто вышел на прогулку и вскоре заблудился. Однако, по словам одного из его коллег, Марш "очень хорошо знал местность", потому что неоднократно там работал и преподавал раньше.



Британский студент, путешествовавший с Маршем в обсерваторию, стал ключевым свидетелем этой загадки. Согласно показаниям, которые он дал полиции, Марш за день до своего исчезновения сказал студенту "нечто очень странное" и обругал его за безынициативность.