



Проникновение в Виндзор: планировал убить королеву

Британец, проникший с арбалетом на территорию Виндзорского замка в декабре 2021 года, хотел убить отмечавшую там Рождество королеву Елизавету II.

В этом он признался в ходе судебного заседания.

"Использование оружия с намерением нанести вред или потревожить монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года", - сообщает ВВС.

Уточняется, что 21-летний подозреваемый Джасвант Сингх Чайл свою вину в госизмене признал. Также он признал вину еще по двум обвинениям.

В частности, речь идет об угрозе королеве и незаконном проникновении на территорию замка с заряженным оружием.