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Проникновение в Виндзор: планировал убить королеву
03.02.2023 16:55 Мignews.com

Проникновение в Виндзор: планировал убить королеву

Британец, проникший с арбалетом на территорию Виндзорского замка в декабре 2021 года, хотел убить отмечавшую там Рождество королеву Елизавету II. 

 
В этом он признался в ходе судебного заседания. 
 
"Использование оружия с намерением нанести вред или потревожить монарха подпадает под одно из положений закона о государственной измене от 1842 года", - сообщает ВВС.
 
Уточняется, что 21-летний подозреваемый Джасвант Сингх Чайл свою вину в госизмене признал. Также он признал вину еще по двум обвинениям.
 
В частности, речь идет об угрозе королеве и незаконном проникновении на территорию замка с заряженным оружием.

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