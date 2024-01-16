



Профессор в Эстонии заподозрен в шпионаже в пользу РФ

Профессора Тартуского университета в Эстонии заподозрен в шпионаже в пользу России.



Об этом сообщает телерадиовещательная компания со ссылкой на прокуратуру.



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Речь идет об экс-профессоре Вячеславе Морозове, который является гражданином РФ. Его задержали 3 января по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Университет с ним сразу же расторг контракт.



"Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу", — пояснили в полиции.





О Морозове известно, что до 2010 года он работал в Санкт-Петербургском государственном университете. Позже он переехал в Эстонию.