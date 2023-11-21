Пришел в тир и застрелился: москвич не хотел идти по повестке
23-летний Марк, житель Москвы, совершил самоубийство в тире “Выстрел”, что на Марксистской улице. Перед тем как совершить суицид, молодой человек написал записку друзьям, в которой объяснил причину того, что он собирается сделать - Марк не хотел идти на войну.
21 ноября парень должен был явиться в военкомат.
Незадолго до произошедшего друзья позвонили в вышеупомянутый тир и предупредили о намерениях Марка, однако администрация сочла это шуткой.
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Об этом сообщает телеграм-канал Baza.