



Принц Гарри удовлетворил иск издателя Daily Mirror о телефонном взломе

Mirror Group Newspapers оплатит судебные издержки Гарри и произведет промежуточную выплату в размере 505 000 долларов.



Принц Гарри урегулировал оставшиеся аспекты своего иска против издателя таблоида Daily Mirror, связанного с телефонным взломом.



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Как сообщают британские СМИ, Высокий суд Лондона был проинформирован об этом решении, ознаменовавшем завершение затянувшейся судебной тяжбы.



39-летний Гарри инициировал судебное разбирательство против Mirror Group Newspapers (MGN), требуя возмещения ущерба, причиненного, по его словам, неэтичной журналистской практикой.



Его претензии включали обвинения в телефонном взломе и незаконном использовании частных детективов журналистами, связанными с изданиями группы.



В ходе судебного разбирательства 33 статьи, упомянутые в иске Гарри, подверглись тщательной проверке, и 15 из них были получены незаконным путем.



Адвокат Дэвид Шерборн объявил, что Mirror Group Newspapers согласилась покрыть судебные издержки Гарри, выплатив ему первоначальный взнос в размере 400 000 фунтов стерлингов (505 000 долларов).



В декабре 2023 года судья Тимоти Фанкорт присудил Гарри компенсацию в размере 140 000 фунтов стерлингов (177 000 долларов), определив, что в 1990-е годы в Mirror Group взлом телефонов был распространенным и систематическим явлением.



Кроме того, судья пришел к выводу, что руководители изданий скрывали факты взлома.

