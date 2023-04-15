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Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 3 млн шекелей
15.04.2023 16:24 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 3 млн шекелей

Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды наркотиков на сумму около 3 миллионов шекелей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Уточняется, что в ночь на 15 апреля военные заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики на израильскую территорию через границу в районе Арава.

"Солдаты ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, предотвратили попытку контрабанды и конфисковали 7,5 кг наркотиков на сумму около 3 000 000 шекелей", - сказано в заявлении.

Конфискованные наркотики были переданы полиции. Кроме того, ночью солдаты задержали двух человек, подозреваемых в попытке еще одной попытки контрабанды. Их отправили на допрос.
 

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