



Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 3 млн шекелей

Армия обороны Израиля пресекла попытку контрабанды наркотиков на сумму около 3 миллионов шекелей.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Уточняется, что в ночь на 15 апреля военные заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики на израильскую территорию через границу в районе Арава.



"Солдаты ЦАХАЛа, прибывшие на место происшествия, предотвратили попытку контрабанды и конфисковали 7,5 кг наркотиков на сумму около 3 000 000 шекелей", - сказано в заявлении.



Конфискованные наркотики были переданы полиции. Кроме того, ночью солдаты задержали двух человек, подозреваемых в попытке еще одной попытки контрабанды. Их отправили на допрос.

