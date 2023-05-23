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Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 18 млн
23.05.2023 17:10 Алина Груднева

Пресечена попытка контрабанды наркотиков на 18 млн

Армия обороны Израиля совместно с полицией предотвратила попытку контрабанды наркотиков на сумму около 18 миллионов шекелей.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, подозрительная активность была замечена сегодня утром возле кибуца Хамадия, который находится к северу от Бейт-Шеана.

"На место происшествия были направлены силы ЦАХАЛа и израильской полиции, которые остановили автомобиль, в котором находились трое подозреваемых. Во время обысков в их автомобиле обнаружили и конфисковали вещество, предположительно 35 кг героина, на сумму около 18 миллионов шекелей", - сказано в сообщении.

Троих подозреваемых в контрабанде наркотиков задержали и отправили на допрос.
 

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