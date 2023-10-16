



Практика нацистов возвращается: в Берлине отмечают дома евреев

В 1930-х годах немецкие национал-социалисты отмечали шестиконечными звездами еврейские магазины и фирмы в РФГ. История повторяется. Теперь такая же практика появилась в Берлине.



В ночь на воскресенье, 15 октября, в районе Кройцберг сожгли пикап у парадного подъезда жилого дома, а на входе нарисовали звезду и написали GAZA. Звезды также появилась на домах, где живут евреи, в районах Панков, Фридрихсхайн, Пренцлауэр-Берг.



Как сообщили Bild в полиции, в разных частях Берлина также множатся всевозможные антисемитские надписи, и таких граффити в последние дни стало больше. Правоохранители начали расследование по статьям о возбуждении ненависти и нанесении ущерба имуществу.