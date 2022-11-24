



После возврата тела: погибшего друза похоронили в Далият аль-Кармель

18-летний друз Тиран Феро, похищенный палестинскими террористами, был похоронен сегодня днем в его родном городе Далият аль-Кармель.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Похороны прошли после того, как тело Феро было возвращено его семье сегодня утром.



Лидер друзов Мовафак Тариф поблагодарил соответствующие израильские и палестинские власти, которые работали над возвращением тела юноши.



"В этот момент наши сердца с скорбящей семьей, которая теперь вынуждена сопровождать своего любимого человека на вечный покой", - заявил он.