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После возврата тела: погибшего друза похоронили в Далият аль-Кармель
24.11.2022 21:03 Ольга Белозерова

После возврата тела: погибшего друза похоронили в Далият аль-Кармель

18-летний друз Тиран Феро, похищенный палестинскими террористами, был похоронен сегодня днем в его родном городе Далият аль-Кармель.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Похороны прошли после того, как тело Феро было возвращено его семье сегодня утром. 

Лидер друзов Мовафак Тариф поблагодарил соответствующие израильские и палестинские власти, которые работали над возвращением тела юноши. 

"В этот момент наши сердца с скорбящей семьей, которая теперь вынуждена сопровождать своего любимого человека на вечный покой", - заявил он. 

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