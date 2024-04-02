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Польша потребовала от Израиля "объяснений"
02.04.2024 12:22 Алина Груднева

Польша потребовала от Израиля "объяснений"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал от Израиля объяснений.

Соответствующее заявление он сделал на фоне гибели международных сотрудников ООН, которые были ответственны за доставку гумпомощи.

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Сикорский потребовал от посла Израиля в Польше "срочных объяснений" в связи со смертью польского гуманитарного сотрудника организации WCK.

Как сообщалось ранее, в результате атаки произошедшей в Дейр-эль-Балах, были убиты семь иностранных граждан из Польши, Ирландии, Великобритании и Австралии.

 

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