



Расследование: гуманитарные работники ехали в сопровождении вооруженных людей





В опубликованном сегодня, 2 апреля, промежуточном докладе одного из правительственных министерств представлены предварительные выводы по инциденту с убийством активистов гуманитарной организации Central World Kitchen. В результате атаки произошедшей в Дейр-эль-Балах, были убиты семь иностранных граждан из Польши, Ирландии, Великобритании и Австралии.



Первоначальное расследование показало, что колонну гуманитарной помощи организации сопровождали несколько автомобилей с вооруженными людьми.



The World Central Kitchen vehicle that was bombed by the Israeli forces in Deir Al Balah, central Gaza. 7 members were killed in the attack (Eye on Palestine).

مركبة مؤسسة المطبخ العالمي التي قصفها جيش الاحتلال بعد مغادرتها مخزناً في دير البلح مما أدى لاستشهاد ركابها pic.twitter.com/TKeRnmukes — GC 🇮🇪🇵🇸 (@GCIreland2022) April 2, 2024

Речь идет о событии, когда восемь грузовиков с гуманитарной помощью отправились на склады организации в Газе. Во время движения к колонне присоединились машины сопровождения, в которых были замечены несколько вооруженных людей. Некоторые из вооруженных людей сели в грузовики, и из одного из них раздался выстрел.Вооруженный эскорт продолжил движение колонны до склада, а оттуда машины сопровождения продолжили движение на юг. По пути в Рафиах три машины сопровождения были атакованы ЦАХАЛем.