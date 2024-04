Расследование: гуманитарные работники ехали в сопровождении вооруженных людей

The World Central Kitchen vehicle that was bombed by the Israeli forces in Deir Al Balah, central Gaza. 7 members were killed in the attack (Eye on Palestine).

مركبة مؤسسة المطبخ العالمي التي قصفها جيش الاحتلال بعد مغادرتها مخزناً في دير البلح مما أدى لاستشهاد ركابها pic.twitter.com/TKeRnmukes