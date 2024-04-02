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Расследование: гуманитарные работники ехали в сопровождении вооруженных людей
02.04.2024 12:08 Аркадий Бочаровский

Расследование: гуманитарные работники ехали в сопровождении вооруженных людей



В опубликованном сегодня, 2 апреля,  промежуточном докладе одного из правительственных министерств представлены предварительные выводы по инциденту с убийством активистов гуманитарной организации Central World Kitchen. В результате атаки произошедшей в Дейр-эль-Балах, были убиты семь иностранных граждан из Польши, Ирландии, Великобритании и Австралии. 

Первоначальное расследование показало, что колонну гуманитарной помощи организации сопровождали несколько автомобилей с вооруженными людьми.
 



Речь идет о событии, когда восемь грузовиков с гуманитарной помощью отправились на склады организации в Газе. Во время движения к колонне присоединились машины сопровождения, в которых были замечены несколько вооруженных людей. Некоторые из вооруженных людей сели в грузовики, и из одного из них раздался выстрел.

Вооруженный эскорт продолжил движение колонны до склада, а оттуда машины сопровождения продолжили движение на юг. По пути в Рафиах три машины сопровождения были атакованы ЦАХАЛем.

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