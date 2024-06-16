



Полиция Гамбурга ранила мужчину с топором перед матчем Евро

В центре Гамбурга была проведена масштабная операция после того, как мужчина с топором угрожал полицейским, сообщают власти города.



По словам полицейских, они тяжело ранили мужчину.



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СМИ сообщают, что инцидент произошел возле фан-зоны для болельщиков сборной Голландии по футболу.



В заявлении полиции говорится, что мужчина угрожал полицейским топором.



Рори Смит, главный футбольный корреспондент газеты New York Times в Гамбурге, сообщил, что инцидент произошел на Рипербане, главной улице и районе ночной жизни города, всего в нескольких сотнях метров от голландской фан-зоны.

