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Полиция Гамбурга ранила мужчину с топором перед матчем Евро
16.06.2024 23:30 MIGnews.com

Полиция Гамбурга ранила мужчину с топором перед матчем Евро

В центре Гамбурга была проведена масштабная операция после того, как мужчина с топором угрожал полицейским, сообщают власти города.

По словам полицейских, они тяжело ранили мужчину.

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СМИ сообщают, что инцидент произошел возле фан-зоны для болельщиков сборной Голландии по футболу.

В заявлении полиции говорится, что мужчина угрожал полицейским топором.

Рори Смит, главный футбольный корреспондент газеты New York Times в Гамбурге, сообщил, что инцидент произошел на Рипербане, главной улице и районе ночной жизни города, всего в нескольких сотнях метров от голландской фан-зоны.
 

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