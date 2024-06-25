



Число погибших в результате теракта в Дагестане возросло до 21 человека

Число погибших в результате нападения исламских террористов в Дагестане возросло до 21 человека, после того как в больнице скончался раненый сотрудник полиции, сообщают официальные источники.



Воскресный теракт, 23 июня, в ходе которого боевики напали на христианские и еврейские религиозные объекты и открыли огонь по полицейским в городах Дербент и Махачкала, в преимущественно мусульманском регионе на Северном Кавказе, стал самым смертоносным в России с марта, когда боевики открыли огонь на концерте в Подмосковье, убив 145 человек.



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Глава Дербентского района Мавсум Рагимов сообщил, что сегодня, 25 июня, в больнице от полученных ранений скончался сержант полиции, в результате чего общее число жертв достигло 21 человека, 16 из которых - полицейские.

