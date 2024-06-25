



Родители 12-летней девочки из Франции рассказали, что с ней сделали насильники

Родители 12-летней еврейской девочки, которая подверглась групповому изнасилованию в пригороде Парижа в начале этого месяца, рассказали французской газете Le Parisien, что нападение, которое потрясло еврейскую общину Франции, было “имитацией” зверств, совершенных ХАМАС на юге Израиля, 7 октября.



Девушка рассказала полиции, что 15 июня к ней подошли трое мальчиков в возрасте от 12 до 13 лет, когда она была в парке возле своего дома с подругой. Они затащили ее в сарай в северо-западном пригороде Парижа Курбевуа.



Подозреваемые избили ее и “заставили сделать анальное и вагинальное проникновение, минет, одновременно угрожая смертью и антисемитскими высказываниями”, сообщил агентству AFP источник в полиции после происшествия.



В беседе с Le Parisien отец девочки, имя которого не называется, чтобы защитить ее анонимность, говорит, что нападение было “явно антисемитским актом”, связанным с войной между Израилем и ХАМАСом в Газа.



“Общественное мнение запуталось между Израилем, которого считают агрессором палестинского народа, и французскими евреями, которых поэтому выделяют и осуждают за события, происходящие за несколько тысяч километров от них”, — говорит он.



Мать девочки, которая также остается анонимной, говорит, что французские евреи испытывают не “остаточный антисемитизм, а скорее тяжелый, видимый, ощутимый антисемитизм”.



Один из подозреваемых, признавшийся в нападении, сказал после ареста, что он действовал из мести за то, что молодая девушка скрыла от него свою религиозную принадлежность, что, по словам ее родителей, она сделала по их совету.



“хотим, чтобы люди проснулись и увидели разницу между чрезвычайно горячим конфликтом, происходящим за рубежом, и французскими евреями”, — говорит ее мать. “Существует мимикрия между действиями, совершенными террористами ХАМАСа на юге Израиля, и тем, что перенесла наша дочь возле нашего дома в Курбевуа”.

