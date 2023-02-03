



Показаны фото со спутника разбомбленного военного объекта в Иране

Planet Labs PBC обнародовала спутниковые снимки разбомбленного иранского военного объекта в Исфахане.



Напомним, что в атаке обвиняют Израиль.



Иран пока не дал официального ответа относительно того, что именно производилось на "военной мастерской", по которой был нанесен удар. Издание Associated Press оценило нанесенный ущерб после атаки, которая якобы была совершена при помощи дрона с дистанционным управлением.



По данным AP, в результате удара была сильно повреждена крыша здания, которая, предположительно, была построена из "решетчатой ​​брони". Такая защита предполагает, что в Иране считали возможным нападение беспилотника, несущего бомбу, на объект.