



Американские источники: атаку в Исфахане совершил Моссад



Атака беспилотника на иранский военный объект, в результате которой в субботу прогремел мощный взрыв в центре города Исфахан, была осуществлена Моссадом.



Это утверждают высокопоставленные сотрудники разведки, осведомленные о деталях диалога между США и Израилем по поводу этой операции. Источники заявили, что, по их мнению, атака в Иране произошла из-за опасений Израиля по поводу собственной безопасности, а не в результате потенциального экспорта ракет в Россию.

