Новости » Происшествия
Погромы во Франции: погиб пожарный
03.07.2023 13:08 Аркадий Бочаровский

Погромы во Франции: погиб пожарный


В социальных сетях сообщается о гибели 24-летнего пожарного, который ночью участвовал в тушении пожаров в пригороде Парижа.

У молодого человека случился сердечный приступ, когда он вместе с 200 другими пожарными боролся с огнем на подземной парковке в Сен-Дени.


За шестую ночь беспорядков во Франции зафиксировано:

- 352 пожара на дорогах общего пользования
- 297 сгоревших автомобилей
- 34 сгоревших здания
- Задействовано 45 000 полицейских и жандармов
- 3 полицейских и жандармов ранены
- 157 человек арестованы
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы