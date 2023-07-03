Погромы во Франции: погиб пожарный
В социальных сетях сообщается о гибели 24-летнего пожарного, который ночью участвовал в тушении пожаров в пригороде Парижа.
У молодого человека случился сердечный приступ, когда он вместе с 200 другими пожарными боролся с огнем на подземной парковке в Сен-Дени.
За шестую ночь беспорядков во Франции зафиксировано:
- 352 пожара на дорогах общего пользования
- 297 сгоревших автомобилей
- 34 сгоревших здания
- Задействовано 45 000 полицейских и жандармов
- 3 полицейских и жандармов ранены
- 157 человек арестованы