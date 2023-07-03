



Погромы во Франции: погиб пожарный



В социальных сетях сообщается о гибели 24-летнего пожарного, который ночью участвовал в тушении пожаров в пригороде Парижа.



У молодого человека случился сердечный приступ, когда он вместе с 200 другими пожарными боролся с огнем на подземной парковке в Сен-Дени.





За шестую ночь беспорядков во Франции зафиксировано:



- 352 пожара на дорогах общего пользования

- 297 сгоревших автомобилей

- 34 сгоревших здания

- Задействовано 45 000 полицейских и жандармов

- 3 полицейских и жандармов ранены

- 157 человек арестованы

