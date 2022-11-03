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Погибли сто мобилизованных. Каждый пятый не доехал до фронта
03.11.2022 08:39 Аркадий Бочаровский

Погибли сто мобилизованных. Каждый пятый не доехал до фронта

С 21 сентября на фронте и в тылу погибли более 100 мобилизованных, подсчитала «Новая газета Европа». Из них нам известны имена 89 мужчин. Больше всего погибших ― с Урала. Только в Свердловской области родственники получили, по меньшей мере, 24 похоронки.

Всего 23 человека, то есть каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти нам известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям. Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Гибнуть на фронте мобилизованные начали уже в начале октября. Дмитрий Сидоров и Андрей Пичуев из Бурятии были призваны 22 сентября, а погибли 4 октября ― меньше, чем через две недели.

Больше всего потерь понес Урал. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.

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