



Погибли сто мобилизованных. Каждый пятый не доехал до фронта

С 21 сентября на фронте и в тылу погибли более 100 мобилизованных, подсчитала «Новая газета Европа». Из них нам известны имена 89 мужчин. Больше всего погибших ― с Урала. Только в Свердловской области родственники получили, по меньшей мере, 24 похоронки.



Всего 23 человека, то есть каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти нам известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям. Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.



Гибнуть на фронте мобилизованные начали уже в начале октября. Дмитрий Сидоров и Андрей Пичуев из Бурятии были призваны 22 сентября, а погибли 4 октября ― меньше, чем через две недели.



Больше всего потерь понес Урал. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.