



Подробности трагедии в Сеуле: 151 человек погиб на праздновании Хэллоуина

Празднование Хэллоуина в в сеульском районе Итхэвон обернулось трагедией в субботу вечером, погибло не менее 151 человека, в основном, подростки и молодые люди. Свидетели рассказали, что еще до того, как начался хаос, тусовщики были так плотно набиты на узких улочках, что было трудно передвигаться.



“Я видел, как люди шли по левой стороне, и я видел, как человек перешел на противоположную сторону. Человека посреди толпы зажали у него не было возможности общаться, он не мог дышать”, – говорит свидетель Сон Сехён. Он сказал, что это место было похоже на “забитое метро”.



Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

Власти еще расследуют, что стало причиной инцидента, но Чхве Сон Бом, начальник пожарной части Йонсан-гу, сообщает, что ” предположительно это была давка”. Официальные лица заявили, что на месте не было ни утечек газа, ни возгораний, когда были получены первые сообщения о том, что людей “похоронили” в толпе в 22:24. По меньшей мере 82 человека получили ранения, среди погибших было не менее 19 иностранных граждан, в том числе выходцы из Ирана, Норвегии, Китая и Узбекистана.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание рано утром в воскресенье, а затем посетил место происшествия. Обращаясь к нации, он объявил национальный траур “до тех пор, пока не будет завершено устранение последствий аварии”. Премьер-министр Хан Дак Су позже заявил, что период траура закончится в полночь 5 ноября.“Трагедия, которой не должно было случиться, произошла в центре Сеула прошлой ночью на Хэллоуин”, – сказал Юн. “Я молюсь за тех, кто погиб в неожиданной аварии, и надеюсь, что пострадавшие быстро поправятся”.