Плыл на учения: британский авианосец сломался в пути

Авианосец британского Королевского флота HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отправился на учения в США.



Как сообщает ВВС, авианосец покинул военно-морскую базу в Портсмуте в субботу, прежде чем возникла "механическая проблема".



Королевский флот заявил, что HMS Prince of Wales остается в районе Южного побережья.



Сайт Navy Lookout сообщил, что проблема была вызвана повреждением правого гребного вала. В минобороны Великобритании не подтвердили и не комментировали эту информацию.



Как отмечается HMS Prince of Wales должен был отправиться на учения еще в пятницу, но отправление судна было отложено по техническим причинам.