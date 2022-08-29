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Плыл на учения: британский авианосец сломался в пути
29.08.2022 18:13 Ольга Белозерова

Плыл на учения: британский авианосец сломался в пути

Авианосец британского Королевского флота HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отправился на учения в США.

Как сообщает ВВС, авианосец покинул военно-морскую базу в Портсмуте в субботу, прежде чем возникла "механическая проблема". 

Королевский флот заявил, что HMS Prince of Wales остается в районе Южного побережья.

Сайт Navy Lookout сообщил, что проблема была вызвана повреждением правого гребного вала. В минобороны Великобритании не подтвердили и не комментировали эту информацию.

Как отмечается HMS Prince of Wales должен был отправиться на учения еще в пятницу, но отправление судна было отложено по техническим причинам.

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