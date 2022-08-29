Плыл на учения: британский авианосец сломался в пути
Авианосец британского Королевского флота HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отправился на учения в США.
Как сообщает ВВС, авианосец покинул военно-морскую базу в Портсмуте в субботу, прежде чем возникла "механическая проблема".
Королевский флот заявил, что HMS Prince of Wales остается в районе Южного побережья.
Сайт Navy Lookout сообщил, что проблема была вызвана повреждением правого гребного вала. В минобороны Великобритании не подтвердили и не комментировали эту информацию.
Как отмечается HMS Prince of Wales должен был отправиться на учения еще в пятницу, но отправление судна было отложено по техническим причинам.