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Переводчик звезды бейсбола уволен после заявлений о краже
22.03.2024 01:30 MIGnews.com

Переводчик звезды бейсбола уволен после заявлений о краже

Переводчик и близкий друг звезды японского бейсбола Шохея Охтани был уволен из команды "Лос-Анджелес Доджерс" после обвинений в незаконных азартных играх и воровстве у игрока.

Переводчик Иппей Мидзухара, 39 лет, был уволен из команды после сообщений Los Angeles Times и ESPN о его предполагаемых связях с нелегальным букмекером.

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Мизухара хорошо знаком бейсбольным болельщикам как постоянный спутник Охтани, который переводил его для СМИ и на других выступлениях с тех пор, как Охтани приехал в США в 2017 году.

В заявлении "Доджерс" говорится, что они "знают о сообщениях СМИ и собирают информацию".

"Команда может подтвердить, что переводчик Иппэй Мидзухара был уволен", - говорится в заявлении.

"В данный момент команда не может дать дальнейших комментариев".
 

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