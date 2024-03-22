Переводчик звезды бейсбола уволен после заявлений о краже
Переводчик и близкий друг звезды японского бейсбола Шохея Охтани был уволен из команды "Лос-Анджелес Доджерс" после обвинений в незаконных азартных играх и воровстве у игрока.
Переводчик Иппей Мидзухара, 39 лет, был уволен из команды после сообщений Los Angeles Times и ESPN о его предполагаемых связях с нелегальным букмекером.
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Мизухара хорошо знаком бейсбольным болельщикам как постоянный спутник Охтани, который переводил его для СМИ и на других выступлениях с тех пор, как Охтани приехал в США в 2017 году.
В заявлении "Доджерс" говорится, что они "знают о сообщениях СМИ и собирают информацию".
"Команда может подтвердить, что переводчик Иппэй Мидзухара был уволен", - говорится в заявлении.
"В данный момент команда не может дать дальнейших комментариев".