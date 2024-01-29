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Парашют не раскрылся: бейсджампер разбился насмерть, упав с 29-го этажа
29.01.2024 04:30 Аркадий Бочаровский

Парашют не раскрылся: бейсджампер разбился насмерть, упав с 29-го этажа


33-летний Нати Одинсон из Хантингдона, графство Кембриджшир, в субботу вечером незаконно забрался на 29-й этаж жилого дома на прибрежном курорте Паттайя в Таиланде, после чего упал и разбился насмерть.

На ужасающих кадрах видно, как татуированный смельчак отсчитывает "три, два, один, увидимся", прежде чем прыгнуть в ночное небо, - только для того, чтобы совершить смертельное падение с маленьким парашютом, развевающимся в воздухе.



Лейтенант полиции Камолпорн Нади, заместитель инспектора по расследованиям в полицейском участке района Банг Ламунг, сказал, что не было никаких первых признаков того, что на Одинсона напали.

Полицейский сказал: "Парашют, который погибший использовал для прыжка, был неисправен и не отцентрировался, как ожидалось. Когда мы приехали, он был в ужасном состоянии".
 



Друг, записавший видео его прыжка, был допрошен, и видео было рассмотрено в качестве доказательства.

Криминалисты ведут дальнейшее расследование. Они исследуют парашют".

Одинсон был известнымм сорвиголовой и совершал прыжки с парашютом и бейсджампинги по всему миру. Он руководил компанией, занимающейся "небесной фотографией", и брал клиентов на частные прыжки с парашютом.
 

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