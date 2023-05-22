



Отравление российских эмигранток в Германии: подробности

Немецкая полиция заявила, что расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, присутствовавших на конференции в Берлине в конце апреля, организованной критиком российского Кремля Михаилом Ходорковским .



В сообщениях СМИ говорится, что одна из женщин была журналисткой, и ее симптомы могли проявиться еще до конференции 29 и 30 апреля. Она обратилась в больницу Шарите в Берлине.



Второй женщиной стала Наталья Арно, директор общественной организации "Фонд «Свободная Россия". Она написала на своей странице в Facebook, что обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер была оставлена ​​приоткрытой.



Она также написала: "Я проснулась в 5 утра, страдая от острой боли и странных симптомов".

