Новости » Происшествия
Отравление российских эмигранток в Германии: подробности
22.05.2023 09:20 Евгения Маркова

Отравление российских эмигранток в Германии: подробности

Немецкая полиция заявила, что расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, присутствовавших на конференции в Берлине в конце апреля, организованной критиком российского Кремля Михаилом Ходорковским .

В сообщениях СМИ говорится, что одна из женщин была журналисткой, и ее симптомы могли проявиться еще до конференции 29 и 30 апреля. Она обратилась в больницу Шарите в Берлине.

Второй женщиной стала Наталья Арно, директор общественной организации "Фонд «Свободная Россия". Она написала на своей странице в Facebook, что обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер была оставлена ​​приоткрытой.

Она также написала: "Я проснулась в 5 утра, страдая от острой боли и странных симптомов".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы