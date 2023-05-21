



Полиция Германии расследует возможное отравление двух русских эмигрантов

Немецкая полиция заявила, что расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, присутствовавших на конференции в Берлине в конце апреля, организованной критиком российского Кремля Михаилом Ходорковским.



Полиция Берлина сообщила агентству Reuters, что "дело было открыто" после того, как немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на российскую исследовательскую медиа-группу "Агентство" сообщила, что две женщины сообщили о симптомах, указывающих на возможное отравление.



Полиция не сообщила никаких дополнительных подробностей.



