



Опознаны жертвы стрельбы на выпускном в Вирджинии

Двое убитых в результате массовой стрельбы во вторник на выпускной церемонии средней школы Вирджинии были опознаны как 18-летний выпускник и его отец, который погиб всего через несколько минут после того, как его сын окончил школу.



Член семьи назвал имена погибших: 36-летний Ренцо Смит и его сын Шон Джексон.





Сообщается, что 9-летняя сестра Джексона попала под машину во время паники, вызванной стрельбой. Подробностей о ее состоянии не сообщается.



Полиция считает, что задержанный стрелок знал по крайней мере одну из жертв.

