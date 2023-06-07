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Опознаны жертвы стрельбы на выпускном в Вирджинии
07.06.2023 15:08 Евгения Маркова

Опознаны жертвы стрельбы на выпускном в Вирджинии

Двое убитых в результате массовой стрельбы во вторник на выпускной церемонии средней школы Вирджинии были опознаны как 18-летний выпускник и его отец, который погиб всего через несколько минут после того, как его сын окончил школу.

Член семьи назвал имена погибших: 36-летний Ренцо Смит и его сын Шон Джексон.


Сообщается, что 9-летняя сестра Джексона попала под машину во время паники, вызванной стрельбой. Подробностей о ее состоянии не сообщается.

Полиция считает, что задержанный стрелок знал по крайней мере одну из жертв.
 

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