



Два человека погибли в результате стрельбы на выпускном в школе в Вирджинии

Два человека застрелены и еще пятеро ранены после того, как вооруженный человек открыл огонь в парке Ричмонда, штат Вирджиния, во вторник, когда выпускники средней школы и их семьи вышли из театра, где проходила церемония вручения дипломов местной средней школы.



Полиция арестовала подозреваемого, 19-летнего мужчину, и планировала предъявить ему обвинения в убийстве второй степени в дополнение к другим возможным правонарушениям, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс.



Стрельба произошла возле театра “Альтриа” в кампусе Университета Содружества Вирджинии, где проходила церемония вручения дипломов местной средней школы. По словам Эдвардса, погибшими были мужчины в возрасте 18 и 36 лет. Он не подтвердил сообщение телевизионных новостей WWBT о том, что жертвами были отец и сын. Среди пострадавших от стрельбы 31-летний мужчина получил опасные для жизни травмы, и четверо других мужчин в возрасте 14, 32, 55 и 58 лет были ранены в более легкой степени.



Кроме того, в последовавшем хаосе 9-летняя девочка была сбита автомобилем, а несколько других людей получили травмы в результате падений.

Подозреваемый скрылся с места происшествия пешком и был задержан с четырьмя пистолетами, три из которых были использованы в нападении.



Массовая стрельба стала 279-й в стране за первые 157 дней 2023 года, согласно Архиву насилия с применением огнестрельного оружия.

