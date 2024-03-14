



Операция в РФ: РДК продвинулся вперед и взял пленных

"Русский добровольческий корпус" продвинулся на несколько десятков километров вглубь российской территории.



Об этом говорится в новом отчете РДК.



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"Мы находимся на территориях, контролируемых РДК. Я вам сектор не буду называть. Это территория Российской Федерации. Есть разные направления, где на несколько километров продвинулись подразделения, есть несколько десятков км. Это готовилось несколько месяцев", - говорит доброволец Олександр "Фортуна".



Уточняется, что у РДК и союзнических сил подготовлены различные сценарии, которые не сосредоточены на каком-то одном направлении. Также отмечено, что в Белгородской области подразделения российской армии начали сдаваться в плен.



