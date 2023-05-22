



Операция против рэкета: все въезды в Туба-Зангария перекрыты, 14 арестованы





После серии поджогов автомобилей, заводов и автобусов полиция начала масштабную операцию против "преступников, занимающихся поджогами и рэкетом".



Необычная активность полиции началась рано утром 22 мая и, как ожидается, продолжится сегодня внутри поселения. Но почти одновременно с ее началом вновь возникло еще одно подозрение в поджоге - в офисном здании в промышленной зоне Рош-Пина, прилегающей к Туба-Зангария, вспыхнул пожар, пожарные бригады потушили огонь.



Рейды в Туба-Зангрии и близлежащих поселениях были проведены в конце расследования, которое началось на фоне поджога грузовика в поселении Тфахот, а также других случаев поджога во всем районе Кинерета, включая поджог стоящих на якоре катеров, в попытке заставить владельцев бизнеса платить рэкетирам.



פשיטת ענק בצפון - המשטרה עצרה 14 חשודים בכפר טובא זנגריה בחשד להצתות וגביית דמי חסות. גורמים במשרד לביטחון לאומי לכאן חדשות: "מקווה שהפעם נלך איתם עד הסוף. הכוונה היא שזה יהיה חלק משינוי של תפיסה בעיקר כלפי העוסקים בפרוטקשן"

(אורלי אלקלעי, @rubih67 ) pic.twitter.com/dsCKFWSw7i — כאן חדשות (@kann_news) May 22, 2023

Рано утром полиция арестовала 10 человек в Туба-Зангария по подозрению в поджоге, нападении на охранника и других действиях с целью заставить предприятия платить бандитам, прикрываясь охранной деятельностью. Еще четверо подозреваемых были арестованы в Румат аль-Хайб, Довев, Альма и Гуш-Халав. Подозреваемые будут доставлены в окружной суд в Нацерете, по просьбе полиции о продлении срока их содержания под стражей. Полиция заявила, что расследование находится на начальной стадии.Министр национальной безопасности Итамар Бен Габир и начальник полиции Яаков Шабтай прибыли рано утром в Туба-Зангария и внимательно изучили масштабную операцию Северного округа по арестам лиц, совершивших преступления, связанные с поджогами и сбором рэкетирских взносов.Вчера вечером портал Ynet опубликовал обширную статью о протекшен в Галилее. "Не может быть, чтобы две или три семьи из Туба-Зангария терроризировали всю Галилею", - цитирует издание владельца бизнеса в Кирьят-Шмоне.