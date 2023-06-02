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пожар
02.06.2023 14:47 Алина Груднева

Опасно: пожар вспыхнул на фармзаводе в Кирьят-Малахи

Днем, 2 июня, на фармацевтическом заводе в Кирьят-Малахи вспыхнул пожар.

На предприятии есть опасные вещества.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.
 
"Огонь распространился на район, где находятся газовые баллоны и гаражи", - сказали пожарные.

Предупреждается, что существует высокий риск дальнейшего распространения огня.
 

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