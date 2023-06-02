



Опасно: пожар вспыхнул на фармзаводе в Кирьят-Малахи

Днем, 2 июня, на фармацевтическом заводе в Кирьят-Малахи вспыхнул пожар.



На предприятии есть опасные вещества.



По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.



"Огонь распространился на район, где находятся газовые баллоны и гаражи", - сказали пожарные.



Предупреждается, что существует высокий риск дальнейшего распространения огня.

