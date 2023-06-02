Опасно: пожар вспыхнул на фармзаводе в Кирьят-Малахи
Днем, 2 июня, на фармацевтическом заводе в Кирьят-Малахи вспыхнул пожар.
На предприятии есть опасные вещества.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.
"Огонь распространился на район, где находятся газовые баллоны и гаражи", - сказали пожарные.
Предупреждается, что существует высокий риск дальнейшего распространения огня.
שריפה פרצה במפעל בקריית מלאכי והתפשטה לאזור שבו בלוני גז ומוסכים. צוותי כיבוי הוזעקה למקום והאירוע הוגדר מסוכן מאוד. אין מידע על נפגעים במקום@pozailov1 pic.twitter.com/pLhoMXy5oD— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2023