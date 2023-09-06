



Опасная техника: подростку удалили 20-см провод, застрявший во время мастурбации

Врачи хирургическим путем удалили из пениса подростка провод длиной 20 сантиметров, застрявший в результате применения опасной техники мастурбации



У 17-летнего подростка из Шри-Ланки, имя которого не называется, был фетиш: для усиления оргазма он вставлял в уретру электрический провод.



Но однажды он случайно засунул провод длиной 8 дюймов слишком далеко, и он застрял внутри его пениса, причиняя ему сильную боль при мочеиспускании.



Через девять дней после того, как боль в животе стала слишком сильной, он попал в больницу. Тогда врачи вынуждены были удалить ее хирургическим путем. Эта история была описана в медицинском отчете.



Полиэмболокойломания, или сокращенно ПЭКамания, - это заболевание, при котором люди во время мастурбации для достижения оргазма многократно вводят посторонние предметы - от проводов, зубных щеток до лампочек - в такие телесные отверстия, как уретра, прямая кишка и влагалище.



Врачи больницы в Коломбо (Шри-Ланка) обнаружили неизвестное свернувшееся образование в брюшной полости пациента с помощью ультразвукового сканирования.



Они провели быструю процедуру - цистоскопию, при которой в уретру вводится трубка со светом и камерой на конце, чтобы заглянуть внутрь мочевого пузыря.



Получив более полное представление о проволоке в мочевом пузыре, покрытой солями кальция, врачи смогли удалить ее хирургическим путем.



Прошло несколько дней с момента обращения пациента в больницу до того, как он наконец признался врачам, что имел рискованную привычку вводить в свое тело посторонние предметы во время мастурбации.



Он рассказал, что занимается этим в течение последних двух лет и обычно может самостоятельно извлечь инородный предмет.



У подростка были признаки того, что он подсел на мастурбацию. Он признался, что делает это около трех раз в день, и добавил, что не контролирует свои позывы к этому, несмотря на то, что хочет прекратить.