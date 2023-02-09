



"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ разворачивает полевой госпиталь в Турции

В рамках гуманитарной спасательной операции "Оливковая ветвь" 15 грузовых самолетов ВВС доставили в пострадавшую от землетрясения Турцию оборудование и материалы для полевого госпиталя. Спасательная команда ЦАХАЛа уже приступила к его развертыванию. Госпиталь начнет принимать пострадавших от землетрясения уже сегодня вечером.



Военные переправили сотни тонн оборудования и 230 военных медиков на юго-восток Турции, а 150 поисково-спасательных специалистов продолжают искать выживших под завалами.



По словам представителя ЦАХАЛа Рана Кочава, госпиталь будет развернут рядом с местом, где работают поисково-спасательные группы в городе Кахраманмараш.

