Новости » Происшествия
"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ разворачивает полевой госпиталь в Турции | Фото: Кредит www.idf.il
09.02.2023 08:31 Евгения Маркова

"Оливковая ветвь": ЦАХАЛ разворачивает полевой госпиталь в Турции

В рамках гуманитарной спасательной операции "Оливковая ветвь" 15 грузовых самолетов ВВС доставили в пострадавшую от землетрясения Турцию оборудование и материалы для полевого госпиталя. Спасательная команда ЦАХАЛа уже приступила к его развертыванию. Госпиталь начнет принимать пострадавших от землетрясения уже сегодня вечером.

Военные переправили сотни тонн оборудования и 230 военных медиков на юго-восток Турции, а 150 поисково-спасательных специалистов продолжают искать выживших под завалами.

По словам представителя ЦАХАЛа Рана Кочава, госпиталь будет развернут рядом с местом, где работают поисково-спасательные группы в городе Кахраманмараш.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы