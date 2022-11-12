



Ограблена база ЦАХАЛа на Голанах, похищено большое количество боеприпасов



Ночью 12 ноября была взломана база Цновар на Голанах, с которой было похищено большое количество боеприпасов.



Неизвестные сумели вынести оружие и боеприпасы так, что никто не заметил. ЦАХАЛ проводит расследование, чтобы понять, что именно было похищено. На место происшествия были срочно направлены крупные армейские силы, которые прочесывать местность.



В то же время информация об этом была передана в полицию Израиля, и ШАБАК, и ЦАХАЛ начал расследование.



Представитель ЦАХАЛа заявил, что выводы расследования будут переданы в военную прокуратуру.



"Обстоятельства кражи расследуются следственной военной полицией, и по завершении расследования выводы будут направлены в военную прокуратуру", - сказано в сообщении.



Как отмечает Jerusalem Post, аналогичный случай произошел в прошлом месяце, когда со складов боеприпасов в Сде Тейман было украдено около 30 000 патронов. Командиры на складах решили сделать пересчет боеприпасов и установили, что они похищены.