



Официально от Генштаба: ВСУ ударили по скоплению войск РФ в Еленовке

То, что вчера обсуждалось на уровне пабликов, сегодня получило официальное подтверждение: Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО по скоплению войск РФ в поселке Еленовка Донецкой области, уничтожив и ранив несколько десятков военных.



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"По предварительным данным, потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения, и 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", – говорится в сообщении, опубликованном в Генеральном штабе ВСУ в соцсети Facebook.



Как сообщал Mignews, накануне экс-нардеп Олег Царев сообщил об "очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS по нашим (российским - ред.) военнослужащим и о дальнейших потерях. Российские паблики сообщили, что произошло это еще 26 февраля. Под удар попала 155-я отдельная бригада морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток), в результате чего 19 военнослужащих бригады погибли, еще 12 получили ранения.