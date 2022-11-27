



Один удар ножом. Рассказ жены Юрия Волкова

Прошло четыре дня с того момента, как бандит Ади Мизрахи без всякой причины убил Юрия Волкова в Холоне. Его жена Лена рассказала 12-му каналу о том, что произошло, когда они оба просто переходили дорогу возле дома в Холоне.



"Мы переходили дорогу с улицы Эйлат на улицу Йосефталь", - вспоминает Лена. "Для нас был зеленый сигнал светофора, а для машин - красный. Вдруг выезжает скутер, причем очень быстро. Я говорю: "Что вы делаете?!". Я достала телефон и говорю - "Я его сфотографирую". Я не знаю, почему я это сделала. Я никогда в жизни так не делаю. Я подумала, может быть, мы отправим фотографию в полицию. Я сказала мужу: "Иди домой, я иду к детям".



В половине шестого вечера Лена успела сделать фотографию, затем к ней быстро подъехал Мизрахи на своем скутере и не дал ей продолжить путь. Юрий заметил, что Лена в беде, и бросился к ней.



"Человек подъехал ко мне и сказал: "Сотри фотографию". Я говорю - "Что? Я не слышу". Он снова - "Фотографию", я говорю - "Ладно, хорошо". Ну, парень, чего ты хочешь? Езжай, езжай, ну, фотографию мы стираем, иди, все хорошо".



"Потом он сделал это, нанес удар ножом. Удар. Это было так, как удар, - продолжала рассказывать Лена. Я спросила Юрия: "Он ударил ножом? Юрий, он тебя ударил?". Я подняла рубашку, здесь ничего не было, я не вижу. Потом он сказал: "Лена, Лена, мне плохо", я подумала, что это стресс, и помогла Юрию лечь".



Через несколько секунд после того, как Мизрахи достал нож и ударил Юрия в грудь, Юрий рухнул на землю. Одно небольшое ножевое ранение привело к его смерти. Орудие убийства Мизрахи выбросил, и его не нашли. "Парень из скорой помощи сказал мне: "Скажи, как, по-твоему, его зарезали? У него там нет ножевого ранения, ты не видишь ножевого ранения", - сказала Лена. "Я тоже не видела ножевого ранения. Это очень маленькая заточенная проволочка, которая застревает в сердце, вызывает кровотечение, и выходит из тела, не оставляя следов".



Мизрахи пытался подделать улики - выбросил одежду, в которой был одет, поехал кататься на другом скутере, чтобы это попало на камеру, а также удалил из социальных сетей фотографии скутера T-MAX, с которым он был на месте преступления, и загрузил новые фотографии профиля и темы на Facebook. Более того - его друг должен был уехать на скутере из его дома, и избавиться от улики.





На следующее утро детективы тель-авивской полиции устроили засаду возле дома. Когда двое друзей вышли из квартиры, одна группа остановила их, а другая вошла внутрь и подверглась нападению собаки породы питбуль. Двое полицейских были ранены. Собаку застрелили. Жена Мизрахи, на шестом месяце беременности, была легко ранена.



Братья Мизрахи хорошо известны полиции. Ади - который теперь подозревается в убийстве, и Натан - хозяин питбуля. Они заставили соседку Натана перевести свою квартиру на их имя, что она и сделала. Ади был осужден - но получил только исправительные работы.



В другом случае, когда Мизрахи был пойман на краже, он даже не явился в суд на слушание своего дела. Несколько человек, находившихся с ним в квартире после убийства, были арестованы вместе с ним по подозрению в том, что они помогали ему запутать следствие. Один из них заявил, что Мизрахи планировал сбежать за границу.

