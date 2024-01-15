Новости » Происшествия
Один человек погиб в результате удара циклона "Белал" по острову Реюньон
15.01.2024 14:45 MIGnews.com

Один человек погиб в результате удара циклона "Белал" по острову Реюньон

Тысячи людей на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане, в понедельник, 15 января были вынуждены покинуть свои дома, так как на северную часть территории обрушился циклон "Белал", в результате чего один человек погиб.

Циклон "Белал" обрушился на Реюньон, одну из заморских территорий Франции, в понедельник, двигаясь с северо-запада и принося с собой "экстремальные ветры", достигающие 200 км/ч, согласно прогнозу синоптиков Метео-Франс.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам префекта острова Жерома Филиппини, разрушения пока "не столь катастрофичны", как опасались.

Тринадцать процентов домохозяйств остались без электричества, а около 35 000 человек - без водоснабжения, говорится в заявлении префектуры, но при этом отмечается, что жизненно важные объекты инфраструктуры не пострадали.
 



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы