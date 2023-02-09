



Обвинения напавшим на медработника в Хадасса Эйн Керем

В четверг, 9 февраля, было предъявлено обвинение двум жителям Восточного Иерусалима в возрасте 20 лет за нападение на медработника и охранников на парковке больницы "Хадасса Эйн Керем".



Согласно тексту обвинительного заключения, они зашли на парковку для сотрудников больницы и напали на медработника.



Причиной послужил тот факт, что он сделал молодым людям предупреждение о том, что им там находиться нельзя.



Также двое жителей Восточного Иерусалима напали на охранников, которые прибыли на место в связи с инцидентом. Их обвинили, в том числе, в рукоприкладстве, угрозах и неадекватном поведении в общественном месте.

