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Обвинения напавшим на медработника в Хадасса Эйн Керем
09.02.2023 13:46 Алина Груднева

Обвинения напавшим на медработника в Хадасса Эйн Керем

В четверг, 9 февраля, было предъявлено обвинение двум жителям Восточного Иерусалима в возрасте 20 лет за нападение на медработника и охранников на парковке больницы "Хадасса Эйн Керем".

Согласно тексту обвинительного заключения, они зашли на парковку для сотрудников больницы и напали на медработника.

Причиной послужил тот факт, что он сделал молодым людям предупреждение о том, что им там находиться нельзя.

Также двое жителей Восточного Иерусалима напали на охранников, которые прибыли на место в связи с инцидентом. Их обвинили, в том числе, в  рукоприкладстве, угрозах и неадекватном поведении в общественном месте.
 

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