



Обвинение: 12 жителей юга продавали оружие через чат в WhatsApp

В понедельник, 27 февраля, 12-ти жителям юга Израиля предъявили обвинения в незаконной торговле оружием через зашифрованный чат в социальной сети WhatsApp .



Преступная сеть, возглавляемая бухгалтером Абдулмаджидом Абу Амрой, продала винтовки, пистолеты, светошумовые гранаты, десятки тысяч боеприпасов на сотни тысяч шекелей за 2021 и 2022 год.



В чате покупатели оставляли сообщения с пометками "срочно" или же с просьбой, чтобы оружие было "чистым.



Общение проходило с использованием шифров. Одному из клиентов в качестве "яблок" были предложены гранаты. Уточняется, что большинство подозреваемых - жители Тель-Шевы.