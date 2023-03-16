



Обозреватель New York Times сравнил Нетаниягу с Путиным

В статье под названием “Путин и Нетаниягу показывают, почему плохие вещи случаются с плохими лидерами” Фридман утверждает, что его “шокирует” то, что Путин и Нетаниягу “совершенно неправильно понимают мир, в котором они действуют”.



“Создается впечатление, будто каждый из них играет не в шахматы или шашки, а скорее в русскую рулетку – сами по себе”, – пишет Фридман.

Далее он упоминает, как Путин неверно истолковал ситуацию в Украине и не смог захватить Киев за несколько дней, застрял в войне против Украины и Запада, конца которой, не видно. Это привело к тому, что Россия стала “энергетической колонией” Китая и “попрошайкой иранских беспилотников”.

Автор сравнивает эту ситуацию с той ,в которой оказались Нетаниягу и его коалиция.



“Они думали, что смогут осуществить быстрый судебный переворот, замаскированный под правовую “реформу”, – полагает Фридман и утверждает, что Нетаниягу стремится “управлять как диктатор, не беспокоясь об единственном источнике ограничений для политиков в израильской системе: его независимой судебной системе”. Автор также утверждает, что во время первого заседания кабинета министров в декабре судебная реформа не упоминалась среди приоритетов Нетаниягу.



Фридман критикует Нетаниягу за то, что он “ошибся в основе своей собственной партии” в отношении судебной реформы.



“И Нетаниягу, и Путин обвиняют в своих проблемах внешних противников и иностранное финансирование”, – продолжает Фридман.

Затем Нетаниягу сравнивается с Путиным в том, что “находится у власти в течение стольких лет”, что, по словам обозревателя, ведет к “следам коррупции, которые оставляют его с ощущением – власть или смерть”.



Обозреватель полагает, что эти опасения премьер-министра стояли за его формированием коалиции с “двумя бывшими заключенными и галереей негодяев” и что Нетаниягу сделал это “от отчаяния, потому что его бросили так много достойных членов “Ликуд”. Фридман также утверждает, цитируя единственного израильского технологического предпринимателя Ассафа Раппапорта, что израильское стартап-сообщество “не может пережить угрозу независимой судебной системе Израиля, которая заставит иностранных инвесторов массово бежать из израильского технологического сектора”.



В статье делается вывод, что Путин может “позволить себе длительную войну на истощение в Украине, где ему никогда не придется признавать свою ошибку”, но осуждает Нетаниягу за руководство “экстремистской коалицией”, которая, как пишет Фридман, намерена “игнорировать желания и ценности своего ближайшего союзника Соединенных Штатов и, в частности, американских евреев”.



Фридман описывает руководство Нетаниягу как “безумие”, утверждая, что, Россия переживет лидерство Путина, а вот “Израиль может не пережить Нетаниягу”.