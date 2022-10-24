



Новые взрывы в районе прохождения "Северного потока"

Сейсмологический институт Финляндии зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом. События произошли приблизительно в районе прохождения трубопровода "Северный поток".



Это следует из данных автоматического бота организации.



События произошли 20 и 21 октября, а финская пресса обратила на них внимание в понедельник, 24 октября.



По данным сейсмологов, взрывы произошли в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга. Согласно информации на карте на сайте "Газпрома", примерно в том же районе проходит нитка газопровода "Северный поток", однако точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода не определено.



Сейсмособытия происходили с 12:35 до 18:32 по восточноевропейскому времени: в 12:35 зарегистрирован толчок магнитудой 2,0, в 14:02 - магнитудой 1,5, в 17:54 - магнитудой 1,5, в 18:32 - магнитудой 1,4.



Еще одно сейсмособытие было зафиксировано в пятницу в этом же районе в том же промежутке времени.



По оценке исследователя Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрёма, речь идет о сравнительно маломощных взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Сейсмолог отказался строить догадки о причинах случившегося.