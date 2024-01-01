



Новогодняя ночь: взрывы в Николаеве, в Одессе – попадание в жилой дом

Поздно вечером 31 декабря 2023 года в некоторых областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Войска РФ атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. В Днепре, Николаеве и Одессе были слышны взрывы – работала ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеские ударные беспилотники движутся в сторону Одессы и Николаева. Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram-каналесообщил о "прилетах" в Николаевской области.



"У нас есть прилеты… работаем", – написал руководитель Николаевской ОВА.



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В Одессе около 01:10 1 января 2024 года прозвучала повторная серия взрывов, зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно пострадало минимум пять гражданских объектов, есть погибший и пострадавшие.



Об этом говорится в Telegram-канале Одесской областной военной администрации.



В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется", – говорится в сообщении и уточняется, что на месте работают все соответствующие службы.



В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире Национального телемарафона уточнил, что в результате российской террористической атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе.



Сейчас известно об одном погибшем. Три человека ранены, они госпитализированы. Спасатели локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают", – заверил он.



В один из пострадавших домов оперативно прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Там он заявил, что "террор в новогоднюю ночь – это абсолютно по-русски".







Говорят, как новый год встретишь – так его и проведешь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Потому что на нашей стороне – справедливость и Бог", – заявил мэр Труханов.





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