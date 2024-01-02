



Новогодняя авария в Рочестере: подозрение на терроризм

Автоавария со смертельным исходом, произошедшая возле развлекательного заведения в северной части штата Нью-Йорк рано утром в Новый год, расследуется как возможный терроризм, сообщил каналу ABC News источник в правоохранительных органах, близкий к расследованию.



Авария произошла около 12:50 во время концерта, на котором присутствовало около 1000 человек, в Kodak Center в Рочестере.



Муниципалитет сообщает, что все произошло в тот момент, когда полиция была занята регулировкой движения пешеходов перед местом проведения мероприятия.



В какой-то момент Ford Explorer врезался в Mitsubishi Outlander, который выезжал с парковки.



В результате столкновения два автомобиля проехали мимо группы пешеходов на пешеходном переходе и врезались в два других автомобиля.



После крушения вспыхнул большой пожар, который тушили почти час.



Два человека в Mitsubishi Outlander погибли, а водитель был доставлен в больницу Рочестера, его жизнь вне опасности.



Трое пешеходов были сбиты и доставлены в больницу "Стронг". Один из них в настоящее время борется за жизнь, двое других - в стабильном состоянии.



Водитель Ford Expedition был доставлен в больницу "Стронг" с опасными для жизни травмами.



Муниципалитет также сообщает, что после того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили не менее дюжины канистр с бензином внутри и вокруг Ford Expedition.



В результате на место прибыли полицейское подразделение по разминированию и объединенная оперативная группа по поджогам.



Расследование ведет Объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом, в которую входят местная полиция и ФБР.



Власти пока не знают, был ли это случай терроризма, но они расследуют его до тех пор, пока не смогут определить, что произошло и почему.



Представители правоохранительных органов подтвердили ABC News, что водитель Ford Expedition родом из Сиракуз и что он на собственном автомобиле доехал до аэропорта Сиракуз, где арендовал очень большой внедорожник.



Следователи в настоящее время просматривают устройства и социальные сети водителя Ford Expedition и разговаривают с друзьями и родственниками, чтобы узнать, смогут ли они собрать воедино дополнительную информацию, которая могла бы объяснить, почему там было так много канистр с бензином.