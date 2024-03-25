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Новочеркасская ГРЭС подверглась удару БПЛА
25.03.2024 08:04 Алина Груднева

Новочеркасская ГРЭС подверглась удару БПЛА

В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.

По словам губернатора региона Василия Голубева, работники станции потушили возгорание. 

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"Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - сообщил он.

В российских пабликах сообщают, что причиной пожара послужил удар БПЛА. Власти эту информацию подтверждать не стали.

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