



Новочеркасская ГРЭС подверглась удару БПЛА

В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.



По словам губернатора региона Василия Голубева, работники станции потушили возгорание.



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"Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - сообщил он.



В российских пабликах сообщают, что причиной пожара послужил удар БПЛА. Власти эту информацию подтверждать не стали.