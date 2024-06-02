



Новая "мусорная атака" со стороны Северной Кореи

Северная Корея запустила сотни воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи после аналогичной акции, проведенной несколькими днями ранее.



С вечера субботы до утра воскресенья в разных частях Южной Кореи было обнаружено около 600 воздушных шаров, прилетевших из Северной Кореи. К ним были прикреплены пакеты с окурками, обрывками ткани, макулатуры, отходов, но опасных веществ среди них не было, сообщил в воскресенье, 2 июня, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



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Военные посоветовали людям остерегаться падающих предметов и не прикасаться к предметам, предположительно принадлежащим Северной Корее, а сообщать о них в военные или полицейские участки. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.



В Сеуле городские власти разослали текстовые сообщения о том, что в небе над городом были обнаружены неопознанные объекты, предположительно летящие из Северной Кореи, и что военные реагируют на них.



Запуск Северным Кореей воздушного шара с прикрепленным мусором стал дополнением к недавней серии провокационных шагов, включая неудачный запуск спутника-шпиона и шквал запусков ракет малой дальности, которые, по словам Севера, были призваны продемонстрировать его способность превентивно атаковать Юг.

